Um ano após atentado a tiros contra promotor de Justiça de Teutônia, seis réus seguem presos

Um ano após o atentado contra a vida do promotor de Justiça Jair João Franz, em Teutônia, no Vale do Taquari, o caso permanece sem solução. Seis réus de envolvimento no crime seguem em prisão preventiva, aguardando uma decisão da Justiça acerca do fato. O julgamento também não tem previsão para ser realizado. Franz foi baleado ao chegar em casa, após uma partida de futebol com amigos. Um dos 15 tiros efetuados o atingiu, mas ele foi encaminhado ao hospital e sobreviveu.