Adolescente apreendido em Sapucaia do Sul planejava ataque contra escola, diz polícia

As investigações começaram ainda durante a semana, quando as autoridades receberam informações sobre o comportamento do adolescente no ambiente escolar. Segundo apurado, ele ostentava símbolos ligados ao nazismo e manifestava discursos de incentivo à violência extrema. Além disso, teria ameaçado colegas e professores .

Com a autorização da Justiça para internação provisória do adolescente e para a busca e apreensão, os policiais, junto de agentes do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público, foram à casa dele. No local, foram apreendidos chips de celular e equipamentos eletrônicos.