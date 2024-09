Bairro Vila Nova Notícia

Vigilante de supermercado é indiciado por agredir cliente em Porto Alegre

Segurança do estabelecimento responderá por lesão corporal. Família do agredido alegou motivação racial, no entanto, a delegada responsável pelo caso salientou que a questão não surgiu nos depoimentos

19/09/2024 - 21h18min Atualizada em 20/09/2024 - 05h17min