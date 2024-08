A polícia investiga um caso de agressão a um cliente de um supermercado em Porto Alegre. O episódio foi registrado na tarde de quinta-feira (22) e envolve um segurança do supermercado Hoffmann, no bairro Vila Nova. O artesão Vanderlei Oliveira Soares, 59 anos, foi abordado por um vigilante do lado de fora do estabelecimento, após fazer compras, por volta das 15h.