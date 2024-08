O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recorreu da decisão que removeu a qualificadora de motivo torpe no processo que trata do homicídio de João Alberto Freitas. Conforme a denúncia, Freitas foi asfixiado até a morte, nas dependências de um hipermercado em Porto Alegre, em novembro de 2020, por desentendimento com trabalhadores do local.