A Justiça afastou, em decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tomada nesta sexta-feira (19), o agravante de motivo torpe relacionado ao homicídio de João Alberto Silveira Freitas. À época com 40 anos, Beto, como era conhecido, foi morto em uma unidade do hipermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, em novembro de 2020.