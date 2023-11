Há três anos, na noite de uma quinta-feira, Porto Alegre assistia uma das cenas de violência mais marcantes dos últimos anos. João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, foi espancado e morto por seguranças no estacionamento da unidade do Carrefour da zona norte de Porto Alegre. Desde então, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado prevendo medidas reparadoras e uma série de protestos foi feita para impedir que o caso caísse no esquecimento. Um desfecho na Justiça parece mais distante: apesar da decisão que leva as seis pessoas envolvidas ao Tribunal do Júri, recursos encaminhados pelas defesas dos réus adiam uma data para a rito.