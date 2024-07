O Ministério Público (MP) tem 15 dias para recorrer da decisão que retirou a qualificadora de motivo torpe da sentença do caso João Alberto Freitas, homem negro assassinado em uma unidade do hipermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, em 2020. A informação é do Tribunal de Justiça (TJ) e o prazo vale desde segunda-feira (22).