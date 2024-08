Após receber críticas por "convocação" para evento religioso, Polícia Civil admite erro e envia convite a agentes 

O Gabinete da Chefia de Polícia Civil do RS enviou, na segunda-feira (19), um e-mail aos departamentos pedindo a convocação de 10 policiais civis de cada um deles para uma celebração na Igreja Universal do Reino de Deus. O chamamento gerou descontentamento na corporação, e o Ugeirm, sindicato que representa os policiais civis, emitiu dois ofícios à Chefia de Polícia, na quarta-feira (21), pedindo um posicionamento. No mesmo dia, um novo e-mail foi encaminhado aos departamentos, afirmando se tratar de um convite, não uma convocação.