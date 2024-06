Operação contra facção responsável por abastecer o tráfico no RS tem mais de 50 presos em três Estados

Dentro de uma lavagem de carros, em Viamão, na Região Metropolitana, criminosos escondiam quase duas toneladas de maconha. A descoberta foi feita pela Polícia Civil em maio do ano passado, num domingo, no Dia das Mães. No mesmo local, dois suspeitos de integrarem o esquema de tráfico foram presos. Aquele era o início de uma investigação que resulta nesta quinta-feira (27) na operação Leviatã, deflagrada no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O alvo é a facção criminosa por trás do abastecimento de drogas em todo o Estado. Até as 7h15min, 54 pessoas haviam sido presas.