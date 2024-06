Operação Occultatio Notícia

VÍDEO: dinheiro do roubo de cargas era usado para financiar facção, diz polícia

Polícia Civil prendeu seis homens na manhã desta segunda-feira (24). Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 41 ordens judiciais nas cidades de Porto Alegre, Montenegro, Portão, Sapucaia do Sul, Estância Velha, Viamão e São Leopoldo. O grupo é suspeito pelo roubo de R$ 4 milhões em carga de cigarros, que ocorreu em Osório, no Litoral Norte, em agosto do ano passado

24/06/2024 - 16h45min Atualizada em 24/06/2024 - 17h08min