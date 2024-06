Zona sul da Capital Notícia

Operação contra golpe do seguro mira suspeito que se passou por vítima de roubo de veículo

Segundo a polícia, donos de carros de luxo com baixa procura no mercado de usados são os principais envolvidos em fraudes contra seguradoras. Diante do fracasso em negociar o automóvel, partem para o estelionato. Grupos criminosos que compram peças e vendem ilegamente fomentam a prática

26/06/2024 - 09h13min Atualizada em 26/06/2024 - 11h46min