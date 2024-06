Suspeito de se passar por delegado para extorquir dinheiro de vítimas no golpe dos nudes em Gravataí é alvo de ação policial

“Estou no seu aguardo em minha delegacia”. “Estou mandando as viaturas até sua residência ou até mesmo seu local de trabalho”. Uma sequência de mensagens e ameaças trocadas entre um golpista – de dentro do sistema prisional – e um morador da Região Metropolitana revela como agia um grupo envolvido no golpe dos nudes. Neste caso, o homem que sofreu extorsão acabou tirando a própria vida no fim do ano passado. Suspeitos de integrar o esquema foram alvo de operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta terça-feira (25).