O caso do motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, detido após ser agredido no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, dominou a primeira reunião do ano da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (21). Everton esteve no encontro e foi o primeiro a falar, descrevendo o que aconteceu antes da chegada dos policiais.