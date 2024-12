Maioria dos municípios atinge meta de vacinação contra o HPV, mas cidades com maior número de crianças e adolescentes preocupam

Vacinas contra o HPV são indicadas para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Khunatorn / stock.adobe.com

Os municípios de Caçapava do Sul, Júlio de Castilhos, Fazenda Vilanova, Coxilha, Campo Bom, Tuparendi, Sobradinho e Saldanha Marinho foram premiados nesta quinta-feira (5), com valores entre R$ 40 mil e R$ 100 mil por atingirem os melhores índices de cobertura vacinal contra o HPV, entre janeiro e outubro deste ano. Entre as cidades com mais de 10 mil crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos, no entanto, nenhuma atingiu o índice mínimo, de 80% (veja mais detalhes abaixo).

O prêmio Te Vacina RS – Imuniza Escola, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), é composto por cinco categorias e premia duas cidades, conforme o índice populacional, que atingiram índices de imunização acima dos 80%, como previsto pelo Programa Nacional de Imunizações. Caçapava do Sul, na Região da Campanha, foi a primeira colocada na Categoria 2, que envolvia municípios com 1.501 a 10 mil crianças ou adolescentes de nove a 14 anos.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o prefeito da cidade, Giovani Amestoy, destacou a cobertura vacinal da cidade, que chegou a 96,77%, atingindo o maior índice entre as 99 que concorreram. Segundo ele, um dos pontos que contribuiu para o sucesso da imunização foi a busca ativa, em parceria com os órgãos de saúde.

Além deste fator, conforme o prefeito, uma medida que auxiliou na elevação dos dados foi a criação do Certificado Vacinal, emitido em postos de saúde do município.

— Estamos buscando nas escolas, nos dados da Secretaria da Saúde, permanentemente esses dados. Para a criança poder se matricular, ela precisa estar em dia com a vacinação. Isso também modificou bastante o cenário, até porque envolve todas as camadas sociais. Se não está vacinado, por exemplo, não recebem o Bolsa-Família — relata o prefeito de Caçapava.

Apesar dos prêmios, na categoria de municípios com mais de 10 mil crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos, nenhuma das 17 cidades participantes atingiu o mínimo de 80%. Entre elas, estão Porto Alegre, Caxias do Sul, Gravataí, Santa Maria, Pelotas e Canoas.

Prêmios foram entregues nesta quinta-feira (5) a representantes de municípios gaúchos. Maurício Tonetto / Palácio Piratini/Divulgação

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, garantiu que uma das medidas para aumentar os índices de imunização nos municípios será levar a campanha para dentro das escolas municipais.

— No próximo ano, nós estaremos com as escolas municipais operando esse material. Pretendemos fazer o que Porto Alegre fez esse ano, que é levar a vacina até as escolas. Essa será a ação mais concreta a partir de 2025 — disse Arita, ressaltando que a aplicação será realizada somente com a autorização dos pais ou responsáveis.

Municípios "amigos da vacina"

Além deste prêmio, os municípios gaúchos que atingiram as metas de cobertura vacinal em 2023 receberam nesta quinta o Selo Município Amigo da Vacina. A iniciativa da SES em parceria com o Ministério Público (MP), considerou a aplicação das vacinas Pentavalente, Tríplice Viral e HPV para crianças e adolescentes.

As cidades concorriam em três categorias conforme o número de metas atingidas. Nesta etapa da premiação, 139 dos municípios gaúchos receberam o Selo Ouro por atingir os índices de cobertura vacinal dos três imunizantes, que variam de 80% para a vacina do HPV a 95% para as demais.

Outras 129 cidades receberam o Selo Prata por atingirem duas das metas. Outros 149 municípios receberam o Selo Bronze, por atingir uma das metas.

Municípios premiados no Te Vacina RS – Imuniza Escola

Categoria 1

Abrange municípios com mais de 10 mil crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Na categoria, não houve premiados, pois nenhuma das 17 cidades participantes atingiu o mínimo de 80% de cobertura.

Apesar do dado, as cidades de Caxias do Sul e Gravataí receberam um certificado de reconhecimento por terem atingido os 80% de cobertura entre o público feminino.

Categoria 2

Entre municípios com 1.501 a 10 mil crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Na categoria, concorriam 99 cidades, com duas vencedoras:

1º lugar: Caçapava do Sul, com 96,77% de cobertura - R$ 100 mil

Caçapava do Sul, com 96,77% de cobertura - R$ 100 mil - 2º lugar: Campo Bom, com 95,29% de imunização - R$ 75 mil

Categoria 3

Municípios com 501 a 1,5 mil crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Concorriam 139 cidades nesta categoria. As vencedoras foram:

1º lugar: Júlio de Castilhos, com 102,67% de vacinação - R$ 75 mil

Júlio de Castilhos, com 102,67% de vacinação - R$ 75 mil 2º lugar: Sobradinho, com 96,65% - R$ 50 mil:

Categoria 4

Municípios com 301 a 500 crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Concorriam cem cidades. Venceram:

1º lugar: Fazenda Vilanova, com 103,07% - R$ 75 mil

2º lugar: Tuparendi, com 100,91% - R$ 50 mil

Categoria 5

Municípios com até trezentas crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Na categoria haviam 142 cidades. Ganharam:

1º lugar: Coxilha, com 114,72% - R$ 50 mil

2º lugar: Saldanha Marinho, com 111,43% - R$ 40 mil

Selo Município Amigo da Vacina

Selo Ouro: 139 municípios atingiram a meta nas três vacinas

139 municípios atingiram a meta nas três vacinas Selo Prata: 129 municípios atingiram a meta em duas das três vacinais

129 municípios atingiram a meta em duas das três vacinais Selo Bronze: 149 municípios atingiram a meta em uma das três vacinais

Municípios que atingiram as metas de vacinação