Doença misteriosa causa 143 mortes no Congo e autoridades de saúde investigam

Uma equipe da OMS está em campo trabalhando com os serviços de saúde locais.

Uma doença não identificada, semelhante à gripe, matou dezenas de pessoas em duas semanas e está sendo investigada no sudoeste da República Democrática do Congo, na África, por autoridades locais. As mortes foram registradas entre 10 e 25 de novembro na zona de saúde de Panzi, na província de Kwango.