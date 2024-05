Na internet, clínicas estéticas divulgam cardápios com uma série de protocolos de soroterapia. O tratamento, que consiste em administrar um composto personalizado por via intravenosa, promete ajudar a fortalecer as unhas, melhorar a aparência da pele, diminuir o cansaço e aumentar a imunidade, entre outros supostos benefícios. Os soros costumam ter concentrações diferentes de vitaminas, minerais e antioxidantes, a depender do objetivo.