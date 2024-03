Ronco, dificuldade para dormir e despertares noturnos são queixas comuns entre pessoas que sofrem alguma doença ou distúrbio do sono. Durante a noite, o corpo realiza as principais funções reparadoras, tornando o horário de repouso essencial para a saúde física e mental. Celebrado nesta sexta-feira (15), o Dia Mundial do Sono chama atenção para o cuidado com essas condições.