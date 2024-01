O Noroeste e a Metropolitana são, atualmente, as regiões com mais casos registrados dengue no Rio Grande do Sul. Conforme o Painel da Secretaria de Saúde do Estado, nesta quarta-feira (31) há 1.704 casos confirmados. Destes, 508 são em Tenente Portela e 270 em Barra do Guarita, ambos municípios no Noroeste. Entre os motivos para o aumento, estão os efeitos de eventos climáticos enfrentados pelo Estado. Uma das preocupações da Secretaria de Saúde está na quebra da sazonalidade e na antecipação dos casos.