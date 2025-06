Lorenzo Musetti derrota Frances Tiafoe e pela primeira vez é semifinalista em Roland Garros

Musetti é o número 7 do mundo.

O italiano Lorenzo Musetti , número 7 do mundo, se classificou para a semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (3), ao derrotar o americano Frances Tiafoe (16º).

Musetti fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 7/5 e 6/2, em duas horas e 48 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Semifinalista de Wimbledon em 2024, o italiano chega pela primeira vez à semifinal do Grand Slam francês, no mesmo saibro onde conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.