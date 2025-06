Cirurgias à noite e postos abertos nos finais de semana: como Porto Alegre se reorganiza para ampliar atendimentos na saúde

No último domingo (1º), as emergências de hospitais de alta complexidade, como Santa Casa, São Lucas da PUCRS, Clínicas e Conceição, estavam operando com mais de 100% da ocupação. Os dois últimos, inclusive, já promovem a restrição no atendimento, aceitando apenas casos com risco iminente de morte. A situação também é grave nas emergências pediátricas e unidades de pronto atendimento (UPAs), como a Moacyr Scliar, na Zona Norte, que no fim de semana registrou 265% de ocupação.