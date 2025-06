Polícia Civil conclui que detento encontrado morto na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves foi assassinado 

A Polícia Civil concluiu que o detento encontrado morto no dia 3 de maio, na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, foi assassinado pelo companheiro de cela. Paulo Roberto Duarte, 50 anos, foi agredido com chutes e estrangulado com uma corda, após um desentendimento com outro preso, de 48 anos.