Teatro Múcio de Castro será palco do espetáculo Mãe Preta nesta terça; veja a programação do festival Gurias em Cena

A programação do festival Gurias em Cena segue nesta terça-feira (3) com espetáculo no Teatro Múcio de Castro, em Passo Fundo. A atriz Mara Cavalheiro, do grupo Timbre de Galo, sobe ao palco às 20h para protagonizar a peça Mãe Preta — Fonte Para Nossas Artes.