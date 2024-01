No mês do Carnaval, a previsão para o Rio Grande do Sul é de chuva e temperatura um pouco acima da média. Mesmo com o começo do enfraquecimento do El Niño, ainda será possível notar alguns efeitos do fenômeno. Temporais pontuais, principalmente na metade norte do Estado, e termômetros que podem registrar máximas entre 1°C e 3°C acima do esperado para fevereiro estão previstos.