Bento Gonçalves registra a primeira morte em 2025 pelo vírus influenza

Bento Gonçalves registrou a primeira morte por influenza em 2025. O homem, de 75 anos, já tinha comorbidades e faleceu no mês de maio, de acordo com as informações da prefeitura. Nesta segunda-feira (2), a administração anunciou novos locais de vacinação e o início de reforços nas unidades de saúde como formas de combate ao crescimento de casos de doenças respiratórias no município.

Até essa segunda, já foram registrados 333 pacientes com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), sendo parte dos casos causados pelo vírus influenza (70), pelo coronavírus (21) e pelo vírus sincicial respiratório (58). Já com H1N1, 46 pessoas foram diagnosticadas com a doença, um crescimento expressivo quando comparado com 2024, que teve apenas dois casos.

Com isso, a Secretaria da Saúde (SMS) vem reforçando as ações de prevenção. Nesta segunda, começaram as novidades anunciadas no dia 27 de maio, sendo:

Unidade de Saúde da Zona Sul, no bairro Botafogo, atendendo exclusivamente casos respiratórios leves, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

A UPA 24h com dois médicos extras diariamente, das 18h às 22h,

E o Pronto Atendimento Zona Norte com um médico adicional, das 14h às 20h.

A orientação para quem apresenta sintomas respiratórios leves é buscar preferencialmente as unidades básicas de saúde (UBSs) ou a Unidade Zona Sul, evitando assim a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência. A UPA 24h permanece como a principal porta de entrada para casos de urgência e emergência.

As medidas emergenciais estão previstas para seguirem até o mês de agosto, período considerado crítico para as doenças respiratórias.

SMS amplia ações de vacinação

Na última semana, foi anunciado um mutirão de vacinação contra a gripe no centro da cidade. Durante os três dias, foram aplicadas 1.288 doses. Já nesta segunda, o setor de imunizações da Secretária de Saúde divulgou mais uma forma de acesso dos moradores à vacina. Agora, o imunizante também passa a ser aplicado na Unidade Zona Sul, no Botafogo, das 17h às 21h, de segunda a sexta.

A unidade móvel também estará na Via del Vino no próximo sábado (7), a partir das 9h. Já foram 25.139 doses aplicadas, o que representa 38,40% do público-alvo. Desde maio, a vacina foi liberada para toda a população.

Serviço

O que: Campanha de vacinação contra influenza

Local: nas Unidades de Saúde (exceto Cohab, Barracão, Progresso e Unidades do interior). No Municipal, a imunização pode ser realizada nas terças e quartas-feiras, e no Centro de Referência Materno Infantil a vacina da gripe não é aplicada nas quintas-feiras.

Horário: das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min, de segunda a sexta. Na Unidade Zona Sul a vacinação pode ser realizada das 17h às 21h durante a semana. No sábado, dia 7, será a partir das 9h.

Quem pode vacinar: aberto para todos os públicos.