"Situação tende a se agravar", diz presidente do GHC sobre superlotação nos hospitais de Porto Alegre

Presidente do GHC, Gilberto Barrichello, falou sobre terceiro turno de atendimento nos hospitais da rede.

A pressão sobre os hospitais da rede pública e privada de Porto Alegre começou ainda antes da chegada do inverno. Diante da superlotação nas principais instituições de saúde, o presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, fez um alerta sobre o risco de agravamento do cenário.