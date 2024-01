O município de Tenente Portela, na Região Noroeste, é a cidade gaúcha com mais casos de dengue em 2024. O boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (29) registrou 515 notificações da presença do mosquito Aedes aegypti, sendo 502 confirmadas. Pelo menos 500 casos são autóctones, ou seja, contraídos dentro do próprio município.