Nas quatro primeiras semanas de 2024 já foram registrados 1.595 casos de dengue no Rio Grande do Sul. No mesmo período de 2023, foram 88. O aumento representa um número 18 vezes maior entre um ano e o outro, de acordo com dados do Painel da Dengue da Secretaria de Saúde do Estado. Segundo o balanço, o RS conta, nesta terça-feira (30), com 1.622 confirmações, o que representa um aumento de 27 casos nos últimos dois dias.