Farmácias seguem sem estoque de vacina contra a gripe em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (2), a reportagem de Zero Hora circulou por farmácias dos bairros Centro Histórico, Santana e Azenha e constatou a falta do imunizante. Nas unidades das redes São João, Panvel e Droga Raia, não há vacinas disponíveis para compra em toda a Capital. A situação é semelhante a registrada durante o mês de maio.

O imunizante é trivalente, protegendo contra as cepas H3N1 e H3N2 e Influenza B, e é indicado para todas as faixas etárias , a partir dos seis meses de vida.

A Panvel também registra a falta do imunizante nas unidades. Em nota, a assessoria da empresa afirma que a procura do público pela vacina é alta em suas lojas. A chegada de novas doses está sendo encaminhada junto ao fornecedor da empresa, porém, ainda está sem data confirmada.

As farmácias da Droga Raia também seguem apresentando estoque vazio do imunizante na Capital há mais de um mês, segundo funcionários de uma das lojas da empresa. Zero Hora não conseguiu contato com a empresa.