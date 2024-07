Recicladores protestam em frente ao Centro Administrativo por medidas de valorização da categoria

A classe da reciclagem se reuniu nesta quarta-feira (10), em frente ao Centro Administrativo Municipal, para cobrar a atenção do prefeito Sebastião Melo às demandas da categoria. Entre as reivindicações, os manifestantes pediam a prorrogação do auxílio emergencial dos recicladores, investimento na melhoria das unidades de triagem (UT) e um acordo sobre o novo contrato entre a prefeitura e as UTs, discussão que se estende desde o início do ano.