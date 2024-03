A prefeitura de Porto Alegre prepara uma alteração profunda no sistema de recolhimento, separação e destinação de lixo doméstico na Capital. O plano é substituir ainda em 2024 o sistema atual, em que dezenas de empresas são contratadas individualmente por licitações, pelo modelo de parceria público-privada (PPP), no qual uma única companhia fica responsável por toda a gestão do lixo doméstico da Capital.