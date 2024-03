A chuva que atingiu Porto Alegre nesta sexta-feira (8) provocou alagamentos e falta de luz em dezenas de pontos da cidade. No caso do trânsito, a circulação ficou prejudicada principalmente em ruas do Centro Histórico e da zona norte da Capital. Ao menos 11 ruas e avenidas da cidade apresentaram água acumulada e pontos de congestionamento durante a tarde. Em decorrência da falta de eletricidade, o abastecimento de água ficou prejudicado em 12 bairros da Capital. Conforme a CEEE Equatorial, 5.405 clientes estavam sem energia elétrica na tarde desta sexta.