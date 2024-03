Foi realizada nesta terça-feira (12) a primeira reunião de mediação envolvendo a prefeitura de Porto Alegre e catadores que atuam no município. No encontro, que foi solicitado pela categoria e ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), o Executivo municipal se comprometeu não divulgar edital para uma Parceria Público-Privada (PPP) na gestão do lixo doméstico enquanto o processo de mediação não for finalizado.