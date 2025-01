Uruguaiana recebe 30% mais turistas neste final de ano

Número de turistas argentinos entrando no RS por Uruguaiana aumentou 32% em relação ao final de 2023. Polícia Federal / Divulgação

A movimentação de turistas argentinos no Rio Grande do Sul no período de final de ano cresceu de 30% a 50% em relação ao ano passado. Em Uruguaiana, um dos principais acessos do país vizinho ao Estado, a Polícia Federal registrou 45 mil entradas até 28 de dezembro. Se comparado com o mesmo mês em 2023, houve uma elevação de 32%, quando foram contabilizados 34 mil estrangeiros passando pela fronteira.

O Delegado de Polícia Federal Márcio Mathias relaciona o crescimento com a melhora no câmbio para os argentinos, por conta da desvalorização do real.

— Um dos fatores que torna mais atrativa a vinda destes turistas foi a valorização do peso em relação ao real, tornando mais atrativa a realização do veraneio deles nas nossas praias. Na via contrária, observamos uma diminuição da saída de turistas brasileiros em direção à Argentina — analisa o delegado.

Mathias afirma que, nos portos do noroeste gaúcho, houve um crescimento de 50% se comparado a 2023. Porto Mauá e Porto Xavier registram um fluxo elevado desde o começo do mês nas balsas que passam pelo Rio Uruguai.

Segundo a Polícia Federal, 4.785 argentinos passaram por Porto Xavier até 29 de dezembro, um aumento de 50% em relação ao mesmo período 2023, quando foram mais de 3 mil. A expectativa é de que em janeiro, o número supere 7,5 mil entradas.