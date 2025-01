Sistema de diques de Eldorado do Sul será a primeira obra lançada após governo federal liberar fundo para o RS

Eldorado do Sul ficou alagada, em maio, durante enchente. Jefferson Botega / Agencia RBS

A primeira obra de defesa contra cheias que será lançada após a liberação de R$ 6,5 bilhões pelo governo federal é o sistema de diques de Eldorado do Sul. Na última sexta-feira (27), o governo federal depositou a verba em um fundo de reconstrução prometido para o Rio Grande do Sul.

A projeção sobre a obra para Eldorado do Sul foi feita, nesta segunda-feira (30), pelo governo do Estado, que é o ente responsável por gerir os recursos. Conforme o secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Pedro Capeluppi, a licitação para esta primeira estrutura de defesa contra cheias deve ser lançada em janeiro.

— Temos a intenção de lançar ainda no mês de janeiro a licitação para a contratação do projeto de Eldorado do Sul. Então, trata-se de uma contratação integrada para a realização do projeto executivo e da obra. E, até março ou o começo de abril, lançar o edital (da obra do dique) do Arroio Feijó (zona Norte de Porto Alegre) — disse Capeluppi.

Ainda conforme Capeluppi, o projeto de Eldorado do Sul prevê 8 quilômetros de diques somados a casas de bombas para proteger o trecho urbano da cidade e áreas de futura urbanização.

— O projeto de Eldorado está na frente, é o que já tem os estudos atualizados para poder fazer o lançamento da contratação de projeto executivo de obra. Primeiro, o projeto de proteção de Eldorado envolve a construção de diques que vão proteger a área já urbanizada e parte de uma possível expansão da cidade. É um conjunto de diques com casas de bombas que fazem com que a água não entre na cidade e que a água que, por acaso, caia pela chuva e entre dentro da cidade seja jogada de volta para fora dos diques — afirmou Capeluppi.

Conforme o governo do Estado, os projetos de proteção contra cheias para as bacias do Rio Gravataí e do Rio do Sinos estão em fase de análise ambiental.