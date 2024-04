Três meses depois do temporal que atingiu Porto Alegre no dia 16 de janeiro, as unidades de triagem (UTs), que fazem a separação do lixo da cidade, estão operando em condições precárias. Entre os 17 locais que tratam o material reciclável, três — UT Frederico Mentz, UT Santíssima e UT Cavalhada — tiveram equipamentos estragados e a estrutura afetada.