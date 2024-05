Signatários de um manifesto lançado na semana passada com recomendações para melhorar o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre (leia abaixo), engenheiros que trabalharam na máquina pública da Capital concederam entrevista coletiva nesta quinta-feira (23) para aprofundar o conteúdo do documento. Os especialistas reafirmaram que a falta de manutenção do sistema foi responsável pelo alagamento em grande escala na cidade.