Em 29 de novembro do ano passado, um engenheiro do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) emitiu um aviso depois das fortes chuvas que atingiram o Estado em setembro e naquele mês. O recado era claro: problemas nas casas de bomba 13, 17 e 18 poderiam, em caso de nova e maior subida do nível do Guaíba, causar grande alagamento nas áreas centrais de Porto Alegre.