Cerca de dois mil clientes da CEEE Equatorial, no Centro Histórico de Porto Alegre, voltaram a ter energia elétrica no início da tarde desta quinta-feira (9). Moradores da região já estavam há quatro dias sem luz. O serviço foi restabelecido no perímetro entre a Avenida Borges de Medeiros, a Rua Duque de Caxias e a Avenida Senador Salgado Filho.