Porto Alegre tem seis estações de bombeamento de água bruta (Ebabs), que recebem a água captada em cinco pontos do Guaíba e em um do Rio Jacuí e bombeiam para seis estações de tratamento (ETAs), de onde ela é enviada em condições de potabilidade para o restante da cidade — com ação de 88 estações de bombeamento de água tratada (Ebats). Esse sistema é o responsável por levar o recurso potável à torneira das casas.