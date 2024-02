Um novo episódio adiou o processo de reocupação da área onde funcionou por cerca de 50 anos um posto de combustíveis no espaço anexo à Redenção, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. As duas empresas que lideraram a proposta de estabelecer empreendimentos de gastronomia no local, com lances de R$ 440 mil e R$ 395 mil, foram desclassificadas pela prefeitura. Agora, a terceira colocada, Alegrow Conveniências, será chamada. O leilão aconteceu em 19 de janeiro.