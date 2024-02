Após o leilão do Cais Mauá e a futura assinatura do contrato de concessão, o que deve levar pelo menos 60 dias para acontecer, uma das dúvidas levantadas é sobre o futuro do Cais Embarcadero, operação de gastronomia e lazer em atividade desde maio de 2021. A origem da indagação é o fato de o edital de repasse da área à iniciativa privada, arrematado no dia 6 de fevereiro pelo consórcio Pulsa RS, prever que o novo empreendimento irá abarcar a orla do Guaíba desde a zona contígua ao Gasômetro até a região das docas, perto da rodoviária de Porto Alegre. Ou seja, o Embarcadero, localizado nas proximidades do Gasômetro e do Armazém A7, está dentro da área da nova concessão ao Pulsa RS.