Com 70% das obras concluídas, a revitalização da Usina do Gasômetro será entregue entre maio e junho. Depois disso, entre agosto e setembro, será lançado o edital para concessão do espaço à iniciativa privada, que ficará responsável por zeladoria e manutenção do local. As informações foram detalhadas pela prefeitura de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (15), em evento de apresentação realizado no segundo andar da própria Usina. Na ocasião, também foi lançada a consulta pública (neste link), que ficará aberta por 30 dias para que os cidadãos enviem sugestões sobre a utilização do espaço.