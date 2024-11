Eles têm graves falhas de caráter, enganam, mentem, roubam e, em casos extremos, são capazes de matar. Ainda assim, caem no gosto do público. Como explicar nosso fascínio por personagens de caráter duvidoso? Talvez a lábia, o charme ou um toque de humor, difícil dizer. O fato é que eles roubam a cena e, muitas vezes, são mais adorados do que os mocinhos das tramas. Como diz a canção do Calcinha Preta: “Você não vale nada, mas eu gosto de você...”