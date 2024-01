A construtora Tenda confirmou nesta sexta-feira (12) o risco de colapso da torre 10 do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, após o acessar o laudo técnico que avaliou a explosão. A empresa disse que informou as autoridades públicas sobre o ocorrido e que iniciou a instalação de tapumes para fazer o isolamento completo da área (leia a nota na íntegra abaixo).