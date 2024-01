O comandante Regional Metropolitano do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Ricardo Mattei, disse na tarde desta terça-feira (9), em entrevista ao programa Gaúcha+, que a corporação pode abrir investigação para apurar uma possível falha humana no atendimento dos agentes na explosão de um dos edifícios do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada da última quinta-feira (4).