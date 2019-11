Com a Palavra "Porto Alegre tem a oportunidade de se abrir para o rio", afirma arquiteto da ONU Habitat na capital gaúcha Cláudio Acioly Jr., que já prestou consultoria em mais de 30 países e está envolvido com a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, defende parcerias da prefeitura com a iniciativa privada e uma "relação mais direta" dos porto-alegrenses com o Guaíba