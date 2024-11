Hacker que ameaçava colocar bomba no STF é preso pela Polícia Civil gaúcha

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou e prendeu em Jundiaí (SP), no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14), um homem que ameaçava colocar bombas no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi alvo de busca e apreensão de computadores e outros elementos, por suspeita de fazer parte de um grupo de extrema direita que se comunica pela Deep Web (ambiente da internet que hospeda sites que não aparecem nas procuras feitas em buscadores convencionais). A operação dos policiais ligados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) coincide com o atentado feito contra o STF, com explosivos caseiros, por Francisco Wanderley, natural de Rio do Sul, em Santa Catarina.