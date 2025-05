Prédio em Balneário Camboriú que busca título de mais alto do mundo irá homenagear Ayrton Senna

O Brasil vai abrigar, em breve, o maior prédio residencial do mundo. Batizado de Senna Tower, o arranha-céu, que homenageia o piloto, será oficialmente apresentado neste sábado (10), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Com 154 andares e mais de 500 metros de altura, o edifício ficará localizado na Avenida Atlântida, no Centro, da praia catarinense. Considerada a "Dubai brasileira", a cidade já concentra sete dos 10 maiores prédios do país.

O empreendimento é da FG Empreendimentos, em parceria com a Senna Brands e a Havan. Serão 228 unidades, incluindo 18 mansões suspensas e elevadores que vão do primeiro ao último andar em menos de um minuto.

A previsão de início das obras é para o segundo semestre de 2025, com finalização prevista para sete anos.

— O Senna Tower é muito mais que um marco arquitetônico. É um símbolo de inovação, tecnologia e excelência. Estamos trazendo ao Brasil os melhores profissionais do mundo para um projeto que reflete o legado de Ayrton Senna: precisão, velocidade e determinação — destaca Jean Graciola, presidente da FG.

Maquete do tamanho de prédio de quatro andares

Maquete — considerada a maior das Américas — foi apresentada com realidade aumentada, tablets interativos e projeções 360º FG Empreendimentos / Reprodução

Na última quinta-feira (8), dois dias antes do anúncio oficial, a cidade foi palco de um espetáculo visual para a apresentação da maquete oficial do prédio.

Com 14 metros de altura, tamanho equivalente a um prédio de quatro andares, o modelo — considerado o maior das Américas — foi apresentado com realidade aumentada, tablets interativos e projeções 360º.

— Cada solução técnica adotada busca não apenas excelência estrutural, mas também proporcionar conforto aos moradores e visitantes. O Senna Tower incorpora o que há de mais moderno em engenharia mundial — explica Stephane Domeneghini, diretora rxecutiva da Talls Solutions e engenheira responsável técnica pelo projeto.

Projeto é uma homenagem a Ayrton Senna. Jerome DELAY / AFP

A maquete também será mostrada ao público em um espaço de exibição exclusivo no interior do Senna Tower. O local trará também objetos pessoais de Ayrton Senna, como troféus, capacetes, itens históricos e um dos carros de Fórmula 1 pilotados por ele: a Lotus 99T. A visita ao local serve como uma introdução à proposta conceitual do empreendimento.

— O projeto simboliza a entrada da marca Senna no segmento imobiliário. O objetivo é transformar o projeto em um ícone vivo, que motive cada indivíduo a buscar seu verdadeiro potencial — ressalta Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto brasileiro.

O que faz do Senna Tower o maior do mundo?

Senna Tower será o maior edifício residencial do mundo. FG Empreendimentos / Reprodução

A torre entra para a categoria supertall, utilizada para edifícios com mais de 300 metros. O Senna Tower ultrapassará o Central Park Tower, em Nova York, até então o maior prédio residencial do planeta, que chega a 472 metros.

Para garantir conforto e estabilidade a essa altura, o projeto utilizará a tecnologia Tuned Mass Damper (TMD) — um sistema de amortecimento que reduz a vibração provocada por ventos. A torre terá ainda outtriggers (estabilizadores) estruturais, áreas de refúgio, reservatórios intermediários de água e sete elevadores de alta performance — os mais rápidos do Brasil.

— O maior desafio técnico foi lidar com os ventos de Balneário Camboriú. Não basta garantir que o prédio não caia, que não é uma questão. É preciso que ele não balance e o movimento não seja percebido. Por isso usamos um TMD de mais de 2 mil toneladas — detalha Stephane.

Arquitetura inspirada na "jornada do herói"

O conceito criativo do projeto é assinado por Lalalli Senna, sobrinha do tricampeão mundial. Ela idealizou a torre com base na "jornada do herói", conceito filosófico e narrativo que representa a superação de desafios rumo à realização.

— Toda grande história começa com uma jornada de superação e descoberta. O Senna Tower é uma obra de arte monumental, criada para inspirar cada um a buscar sua luz interior e seus ideais mais elevados — ressalta Lalalli Senna.

A arquitetura incorpora geometria sagrada, a sequência de Fibonacci, e a "curva ascendente" da torre representa a elevação do ser humano em direção ao ideal.

— O topo mostra o momento em que o herói deixa de ser um ser físico e se torna eterno. Espelhada, dá a sensação de "desmaterialização", como se o prédio se fundisse com o céu — explica Stephane.

Como será o Senna Tower

O edifício contará com 228 unidades residenciais, incluindo:

18 mansões suspensas (de 420 a 563 m²)

204 apartamentos (até 400 m²)

4 coberturas duplex (600 m²)

2 mega coberturas tríplex (903 m²)

As áreas comuns somam mais de 6 mil metros quadrados e incluem seis pavimentos de lazer, um rooftop exclusivo para moradores, áreas de gastronomia e espaços abertos ao público.

O projeto já atingiu R$ 1,3 bilhão em valor geral de vendas (VGV) e o investimento total está estimado em R$ 8,5 bilhões.

Sonho de criança

Desde a sua concepção, o Senna Tower já segue, a rigor, a certificação LEED Platinum, o mais alto selo de sustentabilidade do setor.

Para isso, o prédio utilizará materiais certificados, soluções de eficiência energética, reaproveitamento de água e biofilia no paisagismo.

— É um projeto que une paixão, excelência e inovação. Representa a grandeza do potencial humano de se superar, como Ayrton Senna fez. Também é um símbolo de que o Brasil pode realizar obras extraordinárias — afirma Stephane.

Participar da obra, segundo a engenheira, é um marco pessoal:

— É um sonho de criança. Venho de origem humilde, sendo bolsista e, hoje, tenho a chance de fazer parte de algo que vai ficar marcado na história. Essa torre não se constrói sozinha — é fruto do trabalho de muitas mentes brilhantes, que, juntas, trabalharam para que isso fosse possível — conclui.