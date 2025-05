Eduardo Leite oficializa filiação ao PSD e assume a presidência da sigla no RS

A oficialização ocorreu em São Paulo, no gabinete da direção nacional do PSD. Divulgação / Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou a filiação ao PSD, nesta sexta-feira (9). O evento ocorreu em São Paulo. Essa é a primeira vez que o líder do Executivo gaúcho troca de partido, após 24 anos de PSDB. Leite chega a nova a sigla como presidente do PSD no RS e pré-candidato a presidência da República.

Além de Leite, estavam presentes o presidente do PSD, Gilberto Kassab, outros integrantes do partido e aliados.

"Muito feliz e motivado com minha filiação ao PSD: um espaço de diálogo, equilíbrio e compromisso com o Brasil real. Aqui encontrei a convergência necessária para superarmos a polarização e construirmos um país mais unido. Vamos juntos. Agora é 55!", publicou Leite, nas redes sociais, após o evento.

Kassab também fez uma publicação enaltecendo o trabalho político de Leite e dando boas-vindas ao governador:

"Eduardo Leite é ainda muito jovem, já com experiência de ter sido vereador e prefeito de Pelotas, e governador reeleito do Rio Grande do Sul. É um extraordinário gestor, com enorme espírito público. É uma grande liderança a se somar ao PSD, partido que quer oferecer os melhores quadros e as melhores políticas públicas aos brasileiros. Chega ao partido como presidente do PSD no RS e pré-candidato a presidência da República, por todas as suas qualidades e experiência. Seja bem-vindo, Eduardo".

Em discurso, Leite destacou que o foco agora é "brigar com os problemas reais":

— Vamos brigar com os problemas. Vamos brigar com a inflação, vamos brigar com a criminalidade, vamos brigar com os problemas reais do Brasil e não ficar criando disputas, divisões que não agregam em absolutamente nada — afirmou ao lado dos novos colegas de sigla.

Despedida do PSDB

Na noite de quinta-feira (8), o governador do RS publicou uma nota se despedindo do PSDB:

"Não foi uma decisão simples. O PSDB me acolheu ainda jovem, me formou politicamente e me proporcionou viver experiências únicas, que levo comigo com orgulho e responsabilidade".

Desde 2021, Kassab tenta levar o governador gaúcho para o PSD. Em 2022, quando Leite perdeu a prévia para João Doria, Kassab o convidou para se filiar, com a possibilidade de concorrer a presidente, mas ele preferiu continuar no PSDB.